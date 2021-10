Jair comemora gol da vitória do Atlético-MG sobre o Cuiabá: ‘Feliz de estar no momento e hora certa’

O Atlético-MG chegou a sua 18ª vitória no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Cuiabá, de virada, por 2 a 1, gols de Nathan Silva, contra, Hulk e Jair, pela 28ª rodada da competição, no Mineirão, neste domingo, 24 de outubro.

A equipe mineira ampliou sua vantagem na ponta em relação os rivais na briga pelo Brasileiro. Tem 11 pontos a mais do que o Fortaleza e 13 de distância para Flamengo e Palmeiras. O Cuiabá segue com 35 pontos, agora na 10ª posição.

O volante Jair foi o autor do gol que deu tranqulidade do Galo e garantiu os três pontos aos mineiros, virando o jogo, depois do Cuiabá sair na frente. Hulk empatou e Jair aliviou o torcedor atleticano no duro duelo diante do Dourado.

O meio de campo celebrou o resultado e falou que estava na hora certa e no lugar certo na hora de marcar o segundo gol atleticano no Mineirão. Confira no video.

Jair foi um dos destaques do Galo na virada sobre o Cuiabá no Mineirão-(Pedro Souza/Atlético-MG)

