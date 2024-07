Jair celebra chances no Santos e entrosamento com experiente Gil: ‘Jogava com ele no videogame’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2024 - 21:09 Para compartilhar:

O Santos vem de sete jogos de invencibilidade na Série B e, no período, sofreu apenas um gol, no empate por 1 a 1 diante do Vila Nova-GO. A boa fase defensiva fez o time crescer de rendimento e se isolar na liderança. E muito disso passa pela efetivação de Jair na vaga de Joaquim, ao lado de Gil. O jovem de 19 anos celebra o bom momento e idolatra o parceiro, de 37.

“Já joguei muito com ele no play 2 (videogame) e hoje estar aqui jogando com ele é sensacional. Fico até nervoso. Às vezes, no famoso bobão ali no aquecimento, fico com medo de errar, porque se errar ele tem que ir no bobão comigo”, afirma Jair, sem esconder que vem aprendendo bastante com o experiente zagueiro a seu lado.

“Tem sido muito bom, ele é um cara que me ajuda bastante, que eu acompanhava desde pequeno. É muito bom receber os conselhos e jogar ao lado dele. Me ajuda muito, me deixa tranquilo e me dá confiança. Só tenho a agradecer a ele”, afirma.

Jair não começou a campanha da Série B por sofrer com uma lesão. Passou um período de recondicionamento físico no sub-20, até assumir a vaga no início de julho, na vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, na Vila Belmiro. Desde então, são cinco jogos seguidos na equipe, com quatro vitórias e um empate.

“Estou tranquilo, graças a Deus. No sub-20 eu estava focado e me preparando para receber essa oportunidade. E o professor Carille me deu muita confiança também, falava comigo sempre e deixou claro que iria me usar em algum momento”, lembra. “Somente agradecer a oportunidade e seguir trabalhando.”

Neste domingo, às 18h30, o Santos visita o CRB, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, e caso a defesa volte a passar ilesa, as chances de garantir o título simbólico do primeiro turno da Série B são grandes. Basta uma vitória.

“É um jogo importante, como todos os outros. É a chance de abrirmos mais pontos para o segundo colocado. Então vamos firmes e, se Deus quiser, sair de lá com essa importante vitória”, conclui Jair.