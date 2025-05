Jair Bolsonaro recebe alta de hospital após cirurgia para desobstruir intestino

Jair Bolsonaro (PL), 70 anos, teve alta do Hospital DF Star, em Brasília (DF), na manhã neste domingo, 4, após 23 dias de internação para tratar uma obstrução no intestino.

O ex-presidente estava internado desde a noite de 12 de abril. Na manhã seguinte, ele foi submetido a uma cirurgia, que teve 12 horas de duração.

Este foi o sétimo procedimento desde que o político foi vítima de uma facada, em 2018. A equipe médica informou que a intervenção deste ano foi uma das “mais complexas”.

Antes da alta, o ex-presidente utilizou uma rede social para agradecer os médicos que lhe atenderam, equipe chefiada por Cláudio Birolini. “Obrigado Dr Cláudio Birolini e equipe. Volto para casa renovado”, publicou.

A cirurgia de Bolsonaro consistia em retirar aderências no intestino e tratar complicações que surgiram em seu organismo após a facada.

O ex-presidente foi internado depois de passar mal em um evento do PL no interior do Rio Grande do Norte. Ele foi internado em hospitais do estado nordestino a princípio, mas depois foi transferido para Brasília.