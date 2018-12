Jair Bolsonaro embarca do Rio a Brasília na tarde deste sábado

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, embarca na tarde deste sábado, 29, para Brasília, onde tomará posse na terça-feira, no dia 1º de janeiro. Já em clima de preparativos, Bolsonaro recebeu alfaiate e cabeleireiro no início da manhã em sua casa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Depois do almoço, o presidente eleito segue em comboio para a Base Aérea do Galeão, na zona norte, de onde o voo deve decolar às 15h com destino à capital brasileira.

Segundo assessores próximos ao presidente, ele ainda não tem agenda pública prevista para os próximos dias, exceto pela cerimônia de posse, no Palácio do Planalto. A solenidade deve ser marcada por forte esquema de segurança, com interdição da Esplanada dos Ministérios e proibição de uso de drones.