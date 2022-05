Jair Bolsonaro é o pior, e mais incapaz e nocivo presidente da história

Cerca de 25% da população brasileira consideram acertada a condução da economia pelo desgoverno Bolsonaro. Levando-se em conta que ‘apenas’ 77% da população se encontra endividada, faz sentido.





Há aproximadamente 26 anos, a inflação não se mantinha em patamar tão elevado e por tanto tempo. Igualmente, o consumo de proteína animal (carne, frango, peixe) não era tão baixo. E tem mais.

Metade dos lares do País encontra-se em situação de risco alimentar, ou seja, não come adequadamente e/ou nem sequer come todos os dias. Pior. A alimentação é de péssima qualidade – e quantidade.

A lenha voltou à cozinha em substituição ao gás, as velas tomaram o lugar das lâmpadas e carroças, jumentos e bicicletas voltaram a circular pelas ruas de pobres pequenas e médias cidades do interior.

Cerca de 13 milhões de pessoas não têm emprego, e algo como 50 milhões trabalham de forma temporária e/ou informal, sem contar os milhões de brasileiros que já nem procuram mais qualquer trabalho.

O real é uma das três moedas que mais se desvalorizou nos últimos 2 anos, bem como, nossa inflação é uma das três maiores dentre as vinte economias mais desenvolvidas do planeta Terra.

Aproximadamente 1/3 dos lares do País está inadimplente. Hoje, mais de 65 milhões de homens e mulheres Brasil afora possuem seus nomes inscritos nos cadastros negativos, como SPC/SERASA.

Houve uma pandemia? Sim, houve. Há uma guerra na Europa? Sim, há. Mas o que essa porcaria de Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, e sua equipe de aloprados fizeram para minorar os efeitos?

Quais reformas? Quais privatizações? Quais políticas micro ou macro econômicas? Esse bando de Damares, Silveiras, Carluxos, Zambelis, Queirogas, e sei lá mais quem, não têm a menor ideia de nada.

Tudo o que essa gente sabe fazer é tumultuar o País; investir contra a democracia; atacar as minorias; passear pelo mundo com a nossa grana, e ‘levantar o moral’ das tropas com viagra e prótese peniana.

São um bando de lunáticos que ajudaram o coronavírus a matar 700 mil brasileiros; que roubam dinheiro público em bíblias e barras de ouro; que superfaturam vacinas e ônibus escolares.

São racistas, homofóbicos, preconceituosos, intolerantes, desprovidos de moral e ética e o mínimo de conhecimento e cultura gerais. Cadê o posto Ipiranga e seu 1 trilhão de reais em privatizações?

Aliás, cadê ao menos a venda da porcaria da TV Lula, hoje BolsoTV, que tunga mais de 500 milhões de reais todos os anos da sociedade? Vão colocar a culpa em quem? No PT, STF, Congresso, Satanás?

Jamais houve – em tempo algum – um desastre de administração federal como a do amigão do Queiroz. Nem dona Dilma Rousseff e seu triênio recessivo chegaram perto. O devoto da cloroquina é único!

Ainda assim, ele, seus ministros, sua base de apoio – comprada através dos bilhões de reais do orçamento secreto – e os fanáticos bolsominions continuam mais preocupados com o Xandão e aborto.

Continuam focados em tudo aquilo que não resolve nossos problemas – até porque não têm a menor ideia de como resolvê-los. Assim, caminhamos a passos largos e firmes para mais uma década perdida.

Vença quem vencer em outubro, herdará quase 100 bilhões de reais em novos ‘papagaios’ (acima dos 100 bilhões já estourados). Ou seja, são certos os juros altos, a queda de renda e mais inflação.

Só mesmo o fantasma da cleptocracia lulopetista e uma dose cavalar de estupidez, de 30% do eleitorado, para manterem vivas as chances dessa porcaria de presidente ser reeleito. Haja estômago.