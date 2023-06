Jailson tem nova lesão no joelho e volta a desfalcar o Palmeiras

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/06/2023 - 17:40 Compartilhe

Jailson continua sem conseguir ter uma sequência com a camisa do Palmeiras. O clube informou neste domingo que o volante sofreu um estiramento no ligamento colateral do joelho esquerdo e não tem previsão de retorno ao gramado.

O atleta havia acabado de se recuperar de uma grave lesão no joelho direito que o deixou de fora de quase toda a temporada de 2022. Ele esteve em campo por alguns minutos, improvisado na defesa, na vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o São Paulo.

Com 39 jogos com a camisa do Palmeiras e um gol marcado, Jailson chegou a ser muito criticado pela torcida, mas sempre esteve nos planos do técnico Abel Ferreira.

O Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão, com 22 pontos, dois atrás do Botafogo. O próximo desafio é diante do Bahia, na quarta-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada.

