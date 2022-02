Jailson marca o primeiro gol pelo Palmeiras e projeta decisão aberta em casa: ‘Agora é tudo no Allianz’

O Palmeiras empatou em 2 a 2 com o Athletico-PR no jogo de ida da Recopa Sul-Americana, nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, graças a um belo gol e uma boa atuação de Jailson, contratado pelo clube no início desta temporada. Nas graças de Abel Ferreira e da torcida, ele credita o bom desempenho à rápida adaptação e por ter sido bem recebido. Para ele, a decisão está aberta e agora vai contar com o apoio dos palmeirenses dentro do Allianz Parque.

Em entrevista coletiva após o primeiro duelo da decisão, o volante não escondeu a felicidade de poder marcar pela primeira vez com a camisa do Verdão, principalmente por se tratar de uma partida importante, contra um adversário difícil. O objetivo sempre foi levar o time vivo para decidir em casa.

– Primeiramente muito feliz pelo gol, a gente sabia que seria um jogo difícil, então a gente tentou fazer o nosso melhor para fazer um resultado positivo para poder decidir em casa. A gente procura respeitar todas as equipes da melhor maneira possível, e tenta fazer o nosso para buscar os resultados.

Jailson foi um dos destaques do Verdão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Há pouco tempo no Palmeiras, Jailson já ganhou um bom espaço no elenco e já briga por uma posição definitiva entre os titulares, ou pelo menos em algum esquema alternativo colocado em campo por Abel. Segundo ele, sua tarefa é aproveitar essa oportunidades da melhor maneira possível, já que foi muito bem recebido e se adaptou rapidamente ao elenco e ao sistema do técnico.

– Estou muito feliz, fui muito bem recebido aqui no Palmeiras, pude me adaptar o mais rápido possível, é continuar trabalhando para poder contribuir, ajudar da melhor maneira possível. Eu fui muito bem recebido, podendo trabalhar, me adaptar o mais rápido possível, com as oportunidades a gente procura aproveitar da melhor maneira possível e eu venho tentando fazer isso para poder ajudar da melhor maneira – declarou.

Por fim, o meio-campista alviverde projetou a decisão da próxima semana, no Allianz Parque. Para Jailson, a final está aberta, mas o Verdão terá o apoio da torcida dentro de casa, com a qual o time pretende buscar o título inédito.

– Um gol muito importante (de Raphael Veiga), deixa a decisão aberta, a gente vai jogar em casa com o apoio da nossa torcida para conquistar esse título inédito. Agora é tudo dentro de casa e fazer o melhor para conquistar o título.

– A gente sabia que era um jogo difícil, que a equipe deles era muito boa, mas a gente tentou o melhor, a gente conseguiu um empate aqui, a decisão está aberta, é dentro do Allianz, com o apoio da nossa torcida para a gente sair vitorioso em casa – concluiu.

Na próxima quarta-feira, às 21h30, Palmeiras e Athletico-PR voltam a se enfrentar pela Recopa Sul-Americana, desta vez em São Paulo. Quem vencer, ficará com o título do torneio. Em caso de novo empate, decisão nos pênaltis.

