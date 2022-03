Jailson acredita no poder do Palmeiras para conquistar o Paulista: ‘Vamos brigar muito forte’ Verdão é o único time invicto na competição e vai enfrentar o Ituano nas quartas de final

O Palmeiras vai para a fase mata-mata sem saber o que é derrota nesta edição do Campeonato Paulista. O time de Abel Ferreira terminou a primeira fase da competição com 30 pontos, sendo nove vitórias e três empates. Além disso, foram apenas três gols sofridos. Diante do Red Bull Bragantino, o time empatou por 1 a 1 fora de casa.

O volante Jailson, titular do confronto deste domingo no Nabi Abi Chedid, acredita que a força da equipe palmeirense vai trazer bons resultados nas próximas fases.

– A gente sabia que era um jogo difícil pois a equipe (adversária) é muito qualificada. Estávamos cientes da partida que tínhamos que fazer. Lutamos até o final e tivemos oportunidade de virar o jogo. Conseguimos uma classificação muito boa. A gente sabe da nossa qualidade e vamos brigar muito forte para conquistar esse campeonato – disse Jailson, após o confronto fora de casa.

O Verdão volta a campo na próxima quarta-feira (23), às 21h35, para enfrentar o Ituano nas quartas de final do Estadual. O confronto acontecerá no Allianz Parque.

