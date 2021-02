Jadson deixa carinho de lado contra o Corinthians: ‘Quero ajudar o Athletico-PR’

O duelo entre Corinthians e Athletico-PR, nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro, será marcado por um reencontro especial. Isso porque, pela primeira vez, o meia Jadson enfrentará o time paulista desde que acertou contrato com a equipe paranaense, no início de 2020.

Pelo Corinthians, Jadson disputou 245 jogos, balançou as redes 50 vezes e deu 61 assistências ao longo de duas passagens. Na primeira delas, entre 2014 e 2015, foi um dos grandes protagonistas da campanha histórica que culminou no título do Brasileirão de 2015. Já na segunda, de 2017 a 2019, voltou a se destacar em mais uma conquista da competição nacional e ainda foi tricampeão do Campeonato Paulista.

Por tudo isso, o meia ganhou o status de ídolo e de um dos principais jogadores da história recente do clube do Parque São Jorge. Nesta quarta-feira, porém, Jadson deixará todo o carinho pelo time paulista de lado para ajudar o Athletico-PR no confronto direto por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. O Corinthians é o oitavo colocado na tabela de classificação com 48 pontos, enquanto a equipe rubro-negra está na 11.ª posição, com 46.

“Todo mundo sabe o enorme carinho e gratidão que tenho pelo Corinthians. Enfrentar o clube, especialmente em Itaquera, onde vivi tantos momentos alegres, será diferente. Tenho muitos sentimentos positivos por tudo o que passei lá, um carinho grande pelos amigos que fiz e dos quais muitos ainda seguem no clube. Sei que tudo o que fiz no Corinthians está marcado na história, mas, hoje, estou em outro time maravilhoso, onde comecei a minha trajetória no futebol e que tenho uma relação muito especial que é o Athletico, e defenderei o time com todas as minhas forças”, afirmou Jadson.

“O Athletico-PR foi o clube que me revelou para o futebol. Muitos anos depois, também foi o clube que abriu as portas pra mim e que acreditou no meu potencial em um momento difícil que vinha passando. Isso só me fez aumentar, ainda mais, o meu respeito pelo clube e estou pronto para ajudar a equipe a conseguir uma vaga na Libertadores. O jogo em São Paulo será importante e precisamos entrar muito focados para conseguir a vitória, pois o Corinthians é extremamente forte atuando em casa. Respeitamos o time deles, mas temos condições de ganhar”, completou.

