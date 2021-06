Jadon Sancho vai deixar o Dortmund para assinar com o Manchester United

O atacante inglês Jadon Sancho está de saída do Borussia Dortmund para jogar pelo Manchester United na próxima temporada, de acordo com reportagens publicadas nesta quarta-feira na Alemanha.

Os dois clubes teriam concordado com uma transferência de 85 milhões de euros (100 milhões de dólares), além de possíveis dez milhões de euros como complemento de bônus, segundo o jornal Bild, de grande circulação.

O contrato, de uma duração de cinco anos, ainda não foi concretizado, mas a assinatura poderá acontecer nesta quinta-feira, de acordo com o Bild e a rede Sky.

Sancho está atualmente concentrado com a Inglaterra na Eurocopa, onde sua equipe enfrenta a Ucrânia pelas quartas de final no sábado.

Jadon Sancho, de 21 anos, que já atuou nas categorias de base do Watford e do Manchester City, foi um dos destaques do Borussia Dortmund nesta temporada (16 gols e 20 assistências, considerando todas as competições). Ele tem contrato com o Borussia Dortmund até junho de 2023.

Na Eurocopa ele jogou apenas alguns minutos até agora pela seleção dos ‘Três Leões’.

