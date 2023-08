Jade Picon volta às redes sociais após colocar silicone nos seios

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/08/2023 - 1:54 Compartilhe

Jade Picon reapareceu nos stories do Instagram na terça-feira, 22, após um período afastada. A influenciadora esteve em recuperação de uma cirurgia para colocação de próteses de silicone nos seios.

“Saudades de falar aqui […] Estou bem, voltando aos poucos. Estou indo agora para uma reunião de outros projetos […] Estou lendo, descansando… Tudo bem por aqui”, contou ela, em vídeos publicados na rede social. A ex-BBB também revelou estar empenhada nos cuidados com a pele durante o período de descanso.

Em outro vídeo, Jade ainda brincou com a amiga dirigindo o carro em que ela estava. “Você tem que lembrar que tem dois ‘airbags’ aqui que precisam ser protegidos”, disse.

Recentemente, a influenciadora explicou o motivo da cirurgia. Segundo Jade, a prática de esportes fez com que ela perdesse o volume que tinha nos seios, o que a incomodou. No entanto, ela declarou que não compartilharia seu processo de recuperação: “Esse não é o conteúdo que eu gostaria de repassar para vocês. Cirurgia é uma coisa muito séria e que tem que ser tratada com responsabilidade.”

