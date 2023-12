Jade Picon troca beijos com ator da Netflix em festa pré-Réveillon; saiba quem

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/12/2023 - 21:53 Para compartilhar:

Soltinha no “Réveillon Amoré”, em Pernambuco, Jade Picon foi vista aos beijos com um galã da televisão internacional nesta quinta-feira, 28. Segundo Mariana Morais, do “Correio Braziliense”, a ex-BBB não fez questão de esconder seu affair com o ator.

O felizardo em questão é o brasileiro André Lamoglia, da série espanhola “Elite”, da Netflix. De acordo com a colunista, os dois foram vistos trocando carícias pela manhã, após terem curtido uma noite de festança.

Essa não é a primeira vez que Jade e André são vistos juntos. Eles se conheceram em setembro de 2022, no Rock in Rio, e, em abril, foram fotografados em clima de romance em uma festa no Rio de Janeiro.

