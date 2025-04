Jade Picon sofre acidente leve nos EUA e mostra ferimentos

A influenciadora Jade Picon, de 23 anos, sofreu uma leve queda neste sábado, 12, enquanto corria por Los Angeles (EUA). A cena foi contada com bom humor pela própria ex-“BBB” nas redes sociais, onde também mostrou os ferimentos resultantes do acidente.

“Eu fui correr e patinei, essa é a verdade, no chão, no asfalto”, relatou ela em vídeo publicado nos stories do Instagram. Ao fundo, sua amiga Nina não conteve as risadas e acrescentou: “Gente, por favor, ela caiu, que esticou os dois braços na frente… Ela não olhou para trás para me ver, porque eu já estava cagando de rir”.

Apesar do susto, a influenciadora tranquilizou os seguidores e exibiu os machucados, incluindo um corte mais profundo no antebraço, com sangramento, além de arranhões visíveis no joelho.

Jade desembarcou recentemente nos Estados Unidos para compromissos ligados à moda e ao entretenimento. Durante a estadia, tem compartilhado momentos em eventos, shows e treinos improvisados no hotel.