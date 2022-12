Jade Picon se defende após polêmico presente em amigo secreto: ‘Vivo em paz’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/12/2022 - 3:46 Compartilhe

No último domingo (25), Jade Picon participou de um amigo secreto do programa Fantástico, da TV Globo, e sofreu diversas críticas pelo presente comprado. Ela deu um dinossauro de pelúcia para a banda Jovem Dionísio, que estourou em 2022 com a música ‘Acorda Pedrinho’.





Nas redes sociais, a ex-BBB se defendeu. “Vivo em paz porque eu sei que, independente do que eu fizer, vão falar. A partir do momento que você percebe que o efeito vai ser sempre esse, você se liberta da pressão dos julgamentos”, escreveu.

“Se eu desse um presente ‘caro’ ou qualquer outro, iam achar um jeito de falar”, completou Jade.

— Jade Picon🌪 (@jadepicon) December 26, 2022

