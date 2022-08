Jade Picon revela disfunção na mandíbula e faz procedimento médico: ‘Tô com medo’

Da Redação 03/08/2022 - 2:44 Compartilhe

Jade Picon revelou nesta terça-feira (2), em seus stories do Instagram, que passou por um procedimento médico para tratar de uma DTM (disfunção terporomandibular e dor orofacial).

A influencer gravou alguns vídeos antes de realizar o procedimento, falando um pouco sobre seu caso e tranquilizando seus seguidores de que era algo simples, mas demonstrou nervosismo, pois diz ter medo de agulhas.

“Eu vou ficar um pouco off de hoje por amanhã. Eu tenho DTM, eu tô com acompanhamento médico e tudo, eu tenho uma disfunção. Enfim, eu vou fazer uma infiltração para me ajudar nesse problema, gerado por estresse… Já tem um tempo que tá me incomodando”, explicou Jade.

“Eu tô muito nervosa, é uma coisa muito simples, é tipo 30 minutos. Mas eu tenho trauma de agulha, não gosto dessas coisas. Mas, precisa fazer, é pra minha saúde, pro meu bem-estar. E é isso… tô com medo”, finalizou.

Mais tarde, ela publicou alguns outros stories em um consultório prestes a realizar o procedimento e, posteriormente, depois de já tê-lo realizado. “Deu tudo certo”, avisou a influencer.