Jade Picon relata momento tenso ao passar por turbulência em voo: ‘Foi sinistro’

Parece que a bruxa está solta entre os participantes do “BBB 22“. Após Rodrigo Mussi sofrer um grave acidente de carro na noite de quinta-feira (31), Jade Picon fez uma série de Stories no Instagram para relatar que levou um verdadeiro susto ao pegar uma forte turbulência no voo.

“A turbulência que rolou hoje no avião foi sinistra. Sério. Fico com muito medo quando acontecem umas coisas dessas, porque eu tenho vinte anos. Não gosto que ninguém corra no carro quando estou dentro, não dou chance ao azar”, disse a ex-BBB, que ainda legendou o post dizendo: “Tenho muita coisa para viver ainda”.

“Uma vez eu estava sendo salva por um salva-vidas no meio do mar e só conseguia olhar para o céu, para cima, para rir e não engolir água. Alguém sabe me explicar por que tem gente que começa a rir de nervoso em situações perigosas?”, finalizou Picon.

