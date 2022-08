Jade Picon rebate comentários de que seu corpo é fruto de procedimentos estéticos

Da Redação 06/08/2022 - 3:05 Compartilhe

Jade Picon usou seus stories do Instagram para fazer um pedido e rebater boatos de que seu corpo era resultado de procedimentos estéticos, nesta sexta-feira (5).

“Olha, eu já tô acostumada a falarem de mim, da minha vida, eu sou super tranquila com isso. Mas assim, vocês me acompanham aqui, vocês veem que eu treino todo dia que nem uma doida, me alimento certinho. Não fala que o meu corpo é procedimento não, por favor”, pediu a influenciadora.

“Sou muito de boa com tudo, mas isso não dá. Invalida todo meu esforço/rotina/foco…”, escreveu.

Um pouco antes, Jade compartilhou stories treinando na academia em plena noite de sexta. “Antes tarde do que nunca”, escreveu na legenda.

“Sextou! Aonde? Nada é por acaso. Sexta-feira e eu aqui [treinando na academia]”, disse a ex-BBB.