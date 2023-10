Jade Picon movimenta web com suposta indireta para Yasmin Brunet

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/10/2023 - 5:41 Para compartilhar:

Luan Santana pode ter revivido, acidentalmente, uma rivalidade entre fãs de Jade Picon e Yasmin Brunet. Tudo começou após o cantor ter confirmado que já ficou com a ex de Gabriel Medina, o que gerou comoção nas redes sociais.

Isso porque, já divorciada do surfista, Yasmin teria se incomodado ao saber do envolvimento entre o ex e Jade, em 2022. À época, a modelo deixou de seguir a ex-BBB e chegou a criticar seus fãs.

Anos depois, entretanto, o sertanejo confirmou que teve um affair com a filha de Luiza Brunet pouco depois de sua separação de Izabela Cunha, em maio desse ano. A ex-noiva de Luan deixou de seguir Yasmin nas redes sociais, o que levantou um alerta entre internautas, já que as duas pareciam ser próximas.

“Yasmin Brunet não perdeu tempo né, Izabela e Luan terminaram e ela foi logo pegar o ex da amiga, mas quando foi a Jade e Medina, deu show porque as duas eram conhecidas”, comentou uma usuária do X/Twitter.

Após a repercussão da notícia, Jade compartilhou uma frase enigmática em sua rede social. “O tempo é o verdadeiro dono da razão! Bom diaaaaa :)”, escreveu a influenciadora, em post que foi interpretado como indireta para Brunet. Veja:

