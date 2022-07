Jade Picon mostra ensaio com óculos escuros e brinca: ‘Etezinho’

Jade Picon aproveitou a segunda-feira (11) para postar fotos com o look do dia. A gata usou um moletom Balenciaga e óculos escuros. “Um etzinho passando pelo seu feed”, escreveu.

Os seguidores entraram na brincadeira. “Minha ET favorita”, comentou o stylish Thiago Biagi. “Mandraka de luxo”, escreveu o artista Adriel Pollo. “Etzinho mais lindooooo”, disse uma fã.

Nos stories, a influenciadora mostrou um pouco do dia, como sair de casa às 6 da manhã, andar no carrinho do Projac e almoçar no refeitório da Globo.