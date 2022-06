Jade Picon ganha autorização especial para atuar em novela da Globo

Jade Picon foi anunciada como uma das atrizes do elenco de “Travessia”, novela da Rede Globo que substituirá “Pantanal” no horário nobre. No entanto, para atuar na novela, a jovem – que não é atriz nem tem registro profissional da categoria, o DRT – ganhou uma autorização especial do Sated-RJ (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro).

“Nós demos uma autorização especial. Uma permissão específica para que ela atuasse em determinado produto (novela) e com tempo de validade. Acabou o trabalho, acabou. Ela não terá direito ao registro profissional quando a trama terminar”, afirmou Hugo Gross, presidente do Sated, em uma live no Instagram na noite desta segunda (20), de acordo com informações da Folha de S.Paulo.





Há um mês, Hugo garantiu ao mesmo veículo que, se fosse necessário, entraria na Justiça, mas Jade não seria escalada sem o certificado. Hugo destacou que continua lutando para defender o registro profissional da categoria e explicou que a contratação de Jade pela Globo está dentro da lei. “Qualquer empresa de teatro, de cinema, teledramaturgia ou shows tem o direito a um número específico de autorizações especiais para cada produto. A emissora quis valer esse acordo e nós tivemos que dar a autorização”, esclareceu o ator, que tem 39 anos de carreira e há 15 está na presidência do sindicato.