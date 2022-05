Jade Picon fica com cabelo preso em babyliss: ‘Fritou’

Jade Picon mostrou que passou por um perrengue ao tentar fazer cachos no cabelo com um modelador babyliss. No Instagram, na noite desta segunda-feira (16), ela divulgou vídeos feitos por uma amiga.

Depois de penar muito pra tirar os fios presos, ela mostrou o resultado: cabelos desgrenhados e esturricados. “Comprei um outro aparelho pra tentar fazer algo no meu cabelo que eu nunca fiz sozinha. Seguem imagens em anexo da desgraça”, começou ela.





“Eu sonhei que prendia meu cabelo no babyliss. O que que eu falei na live hoje??? Que eu sonhei q prendia meu cabelo. HAHAHAHAHAHA socorro. Nunca mais tento fazer nada no cabelo sozinha, sério”, ainda disse ela.

“Eu sonhei com isso. Sonhei q meu cabelo caía da cabeça, porque eu fazia errado. F****, fritou! Ai, nina, vai ter q cortar”, ainda diz Jade nos vídeos, mostrando o resultado final, mas que felizmente não precisou cortar. “O resultado, gente. Nossa, sério”.