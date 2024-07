Jade Picon e MC Daniel compartilham registros juntinhos em restaurante: ‘Te amo, casca de bala’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2024 - 14:38 Para compartilhar:

A ex-BBB e influenciadora Jade Picon, 22 anos, e o cantor MC Daniel, 25, curtiram um jantar juntinhos, na noite da última quinta-feira, 11, e compartilharam com os seguidores nas redes sociais momentos de diversão, através de uma série de vídeos.

Em seus Stories no Instagram, a atriz legendou um dos registro com “te amo”, e escolheu o hit “Casca de Bala” para entrar no clima da brincadeira. O vídeo foi repostado pelo funkeiro, que devolveu a declaração: “Te amo, casca de bala”, escreveu ele, acompanhado de muita risada.

Vale lembrar que, além de amigos, os dois também são vizinhos.

Recentemente, o cantor foi à casa da ex-BBB para jantar e botar o papo em dia, já que ela havia acabado de voltar de uma longa viagem pela Europa.

“Querido diário, de 30 dias do mês, minha vizinha passou 24 fora”, brincou o cantor durante a refeição.