Jade Picon curte Carnaval com look glamouroso e detalhe chama atenção

Jade Picon brilhou nos camarotes na Sapucaí, avenida do samba carioca, com looks glamourosos neste Carnaval. Mas, além da presença marcante, um detalhe chamou atenção nas suas produções impecáveis. A influenciadora surgiu com umbigo de fora, sem qualquer subterfúgio para cobri-lo, como um esparadrapo, por exemplo.

É que durante sua participação no “BBB22” (TV Globo), o público pôde descobrir que a influenciadora costuma tampar essa área do corpo por considerar que ele é uma “porta” de entrada de energia do ambiente, que pode ser negativa.

Diante do estranhamento, a ex-BBB revelou por que não seguiu o seu ritual e deixou o umbigo “desprotegido”.

“Levo muito a sério essa questão de energia, mas com o tempo fui entendendo melhor o que funciona para mim. Hoje, tenho outras formas de me proteger e manter minha energia equilibrada antes de sair de casa. Acho que tudo na vida é um processo, né? A gente vai testando, aprendendo e adaptando o que faz mais sentido no momento”, esclareceu a influenciadora, que foi escolhida para ser embaixadora de Eudora Siàge.

Durante a folia no Nosso Camarote, Jade reforçou a importância do autocuidado e da autenticidade no Carnaval, destacando o poder da individualidade e do brilho próprio na festa de Momo.