Jade Picon abre o jogo sobre reality show e revela se entraria em nova disputa

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/08/2023 - 17:55 Compartilhe

A influenciadora Jade Picon resolveu conhecer um pouco mais as curiosidades de seus fãs e decidiu abrir a sua caixinha de perguntas do Instagram, nesta quinta-feira (17). Dentre os questionamentos, os seguidores quiseram saber se ela entraria em um novo reality show.

A ex-BBB acabou respondendo aos mais diversos questionamentos em uma brincadeira de “Eu Nunca” em que ela confessava se já fez ou não o que os seguidores queriam saber.

Jade falou com os fãs sobre sua vontade de morar sozinha e contou que, atualmente, se divide entre São Paulo e Rio de Janeiro.

“Quando eu era menor, era o sonho da minha vida ser independente e morar sozinha. Meus pais até estranhavam eu tão nova falar isso, mas eu sempre senti algo forte que me dizia eu ia me tornar alguém com grandes responsabilidades, livre e com as próprias regras”, desabafou ela.

“Fui morar sozinha com 18 anos em um apartamento em São Paulo e hoje, com 21 anos, fico entre São Paulo e minha casa do Rio de Janeiro, que sou completamente apaixonada”, disse.

Jade fez parte do elenco do BBB22, do qual saiu vitorioso o ator Arthur Aguiar, seu inimigo declarado no programa, Os fãs quiseram saber se ela considera participar de mais um reality show.

“Acho que um tá bom, né? Foi tudo”, respondeu ela ao compartilhar um vídeo com alguns momentos seus no programa global.

Na semana passada, Jade publicou um vídeo para enviar aos fãs sobre uma cirurgia para implante de silicone que havia acabado de realizar e dizer que se afastaria das redes sociais durante o mês de agosto a fim de se recuperar do procedimento.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias