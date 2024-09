Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/09/2024 - 17:38 Para compartilhar:

A ginasta Jade Barbosa, de 33 anos, subiu ao altar na tarde deste sábado, 28, para trocar alianças com o agora marido, Leandro Fontanesi. Juntos há cinco anos, os dois se casaram no civil em São Paulo.

Jade e o empresário estavam noivos desde fevereiro de 2023, quando a ginasta foi pedida em casamento no Rio de Janeiro.

A cerimônia contou com familiares e amigos do casal. Marcaram presença famosos do mundo do atletismo, como Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e Artur Nory.

Veja:

