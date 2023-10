Jada Smith diz que Chris rock a chamou para sair após rumores de divórcio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/10/2023 - 15:11 Compartilhe

A atriz Jada Smith disse que o comediante Chris Rock a chamou para sair após notícias de que ela estaria se divorciando de Will Smith. As informações são da People.

Jada não especificou quando o convite foi feito, mas disse que na data, ela ainda estava casada com o ator. “Acho que em todo verão, começavam a sair rumores sobre eu e o Will estarmos nos divorciando. E, em um verão, o Chris, ele me ligou e disse: ‘Eu adoraria sair com você'”, contou a atriz.

Jada mencionou que ficou sem entender a natureza do convite, e perguntou ao comediante o que ele pretendia com aquilo. Foi então que Chris questionou se Jada não estaria se separando do Will. “Eu fiquei, tipo, ‘Não, Chris, isso são só rumores.” Após perceber o mal-entendido, Jada disse que Chris ficou “horrorizado” e pediu desculpas “efusivamente”.

Nesta quarta-feira, 11, a atriz revelou que ela e Will estão separados desde 2016, mas decidiram manter o divórcio em segredo.

Em 2022, Chris, Will e Jada protagonizaram um momento polêmico na cerimônia do Oscar. Depois do comediante fazer uma piada com a atriz, Will reagiu com um tapa no rosto do comediante.

