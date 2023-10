Jada Pinkett revela que tinha ‘quarto íntimo’ com Will Smith: ‘Um lindo ninho do amor’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/10/2023 - 9:52 Para compartilhar:

Jada Pinkett Smith assumiu recentemente, que está separada de Will Smith desde 2016 – seis anos antes do infame tapa do Oscar. Nesta terça-feira, 17, ela lançou seu livro de memórias, “Worthy”, e revelou em um trecho que tinha um quarto especial para momentos íntimos com o então marido.

Segundo a atriz, os dois filhos, Jaden e Willow, dormiam com o casal durante a infância, fato que atrapalhava a intimidade entre ela e Will. Após perceber que o marido estava incomodado com a falta de privacidade, ela resolveu montar um “quarto do sexo”.

“Para termos nosso próprio espaço, eu até construí um quarto separado, um lindo ninho do amor para nós, com um teto arredondado cheio de estrelas cintilantes. Mas com o tempo as crianças invadiram esse quarto também”, revelou Jada. O trecho em questão foi destacado pelo portal “Page Six”.

