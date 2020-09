Jacuipense-BA e Ferroviário-CE empatam em jogo sem gols

Jacuipense-BA e Ferroviário-CE empataram em 0 a 0, nesta segunda-feira (14), no Estádio de Pituaçu, em Salvador, pela sexta rodada da Terceirona. O tricolor cearense segue como vice-líder do Grupo A com 11 pontos. Já os baianos continuam em quinto lugar com oito pontos, porém com um jogo a menos, adiado por conta dos casos do novo coronavírus (covid-19) na equipe do Imperatriz-MA. A chave tem o Santa Cruz no topo da tabela

O Ferrão entrou em campo com seis desfalques, mas motivado em tomar o primeiro lugar do tricolor pernambucano. Entretanto, no primeiro tempo, quem ficou mais perto de marcar foi o Jacuipense, aos 27 minutos, com Thiaguinho, que mandou a bola no travessão. No segundo tempo, os cearenses voltaram melhor e por duas oportunidades quase marcaram. A primeira balançou a rede pelo lado de fora e a outra, com Hulk, também foi parar no travessão.

No sábado (19), o Jacuipense encara o Treze-PB, às 17h, no estádio Amigão. Já o Ferroviário recebe o Paysandu no Castelão, no domingo (20), às 20 horas

