Jacto cria área de negócios para oferecer serviços de agricultura 4.0

São Paulo, 4 – A fabricante de máquinas agrícolas Jacto, de Pompeia, interior de São Paulo, anunciou a criação de uma nova área de negócios, a Jacto Next. Por meio dela, vai comercializar uma série de serviços, por assinatura ou contratos pontuais, para que produtores com máquinas da companhia e de outros fabricantes possam fazer o acompanhamento em tempo real das diversas etapas da safra.

“Somos fabricantes de máquinas, mas nossa missão é servir ao agricultor e o próximo passo é fazer isso com serviços. Acreditamos que haverá uma migração natural e gradual do nosso negócio para a área de serviços, uma transição do modelo de produto para serviço”, disse em entrevista o diretor presidente da Jacto, Fernando Gonçalves Neto. “Nós estamos prontos para ajudar”, reforçou.

A área começou a ser estruturada em 2019, conta o executivo, e há expectativa de um “crescimento exponencial” da demanda por seus serviços. “A Jacto Next hoje é uma startup. Queremos que vire um unicórnio”, disse, referindo-se àquelas startups avaliadas em mais de US$ 1 bilhão.

A Jacto Next terá cinco áreas de serviços, a primeira delas a de Agricultura 4.0. A empresa fará o levantamento de todas máquinas do produtor, a condição de conectividade na fazenda, dispositivos utilizados, para depois fazer a instrumentação do maquinário, independentemente de “cor”, segundo Gonçalves Neto, referindo-se a marcas concorrentes.

As máquinas receberão módulos de telemetria, que são conectados a outros dispositivos presentes na propriedade ou que o produtor queira incluir, como drones e estações meteorológicas. Todas essas “coisas” serão conectadas entre si e com o “COA”, o Centro de Operações Agrícolas, e as informações coletadas no campo, compartilhadas em tempo real com o Ekos, novo software da Jacto para gestão das operações agrícolas.

Quando o produtor não conta com conexão à internet, a Jacto disponibilizará duas opções. A primeira são os serviços oferecidos pela operadora TIM, dentro da ConectarAGRO, associação que divulga tecnologias abertas para áreas rurais do País, da qual fazem parte, além de Jacto e TIM, a AGCO, Climate FieldView, CNH Industrial, Nokia, Solinftec e Trimble. Outra alternativa, mais dirigida a pequenos e médios produtores, é a instalação nas máquinas de um dispositivo que garante a conectividade e comunicação com o software Ekos.

Pela instalação dos sistemas na frota, suporte online, manutenção e gestão dos dados, a Jacto cobrará uma mensalidade, cujo custo variará com a quantidade de máquinas e outras demandas do projeto. O executivo não revelou o valor mínimo de uma assinatura. Todas as máquinas da linha automotriz da Jacto, família 30, já saem de fábrica com o conjunto de monitoramento e telemetria de fábrica, mas, para outros equipamentos ou de outras empresas, a Jacto fará a instalação do sistema, por meio da assinatura. O produtor também poderá adquirir estações meteorológicas.

Pelo sistema, os agricultores poderão acompanhar em tempo real, no aplicativo do celular ou em um computador, dezenas de informações, como tempo em que as máquinas ficam paradas, hectares plantados e quantidade de sementes plantadas por hectare. Os mapas de atividades que contêm as informações têm precisão de até 0,07 hectare.

A segunda área de serviços da Jacto Next será dedicada a realizar dois tipos de serviços, a liberação de defensivos macrobiológicos por drones e a pulverização por veículos autônomos. Essas operações poderão ser contratadas, em breve, de forma pontual pelos clientes, fora do esquema de assinatura. De forma semelhante também serão comercializados os serviços de treinamento de equipes das fazendas, nos quais serão abordados temas como tecnologias de aplicação e manutenção dos equipamentos.

A quarta área será a de Inteligência Preditiva, que utilizará voos com drones e imagens de satélites para identificar o surgimento de ervas daninhas e doenças e recomendar práticas de manejo integrado e inteligente das pragas. Esses serviços, que também estarão disponíveis em breve, serão contratados à parte da assinatura para agricultura 4.0. A Jacto criou ainda a quinta área, de consultoria operacional, dedicada a utilizar o conjunto de dados gerados na fazenda para colaborar com agrônomos e gestores na tomada de decisões.

Para oferecer esse conjunto de serviços, a Jacto reforçou a equipe com novos colaboradores e também remanejou profissionais de outras áreas. Segundo Gonçalves Neto, cerca de 3 mil máquinas Jacto já contam com o Ekos. No fim do ano, mais mil máquinas de diversas marcas estarão conectadas ao software, com produtores atendidos e fazendas monitoradas por meio das assinaturas. Até 2023, a perspectiva é de que este número chegue a 20 mil, entre maquinários Jacto e de outras marcas. “O produtor rural, via de regra, tem máquinas de todas as marcas. Então todos os produtores estão neste mercado para nós”, afirmou o diretor presidente.

Mercado

Em 2020, o Grupo Jacto alcançou faturamento de R$ 1,9 bilhão, 25% acima do registrado no ano anterior, segundo Gonçalves Neto. Do montante, R$ 1,3 bilhão veio da Jacto Agrícola – a empresa atua também nos segmentos de equipamentos para serviços de limpeza, transporte e logística, soluções e produtos para a área médica. As exportações representaram 25% do faturamento – o plano é que o porcentual suba para cerca de 35% até 2023.

Em setembro do ano passado, Gonçalvez Neto contou ao Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) sobre os planos de expansão em três anos, que incluem, além de aumentar as exportações, ganhar espaço no mercado brasileiro, subindo de 5% a 8% sobre sua fatia naquele momento – não revelada por ele. Para tanto, a empresa entrou no setor sucroalcooleiro com uma colhedora de cana-de-açúcar, lançou suas três primeiras plantadeiras, uma delas automotriz (não precisa ser acoplada a um trator), todas destinadas a grãos, e a terceira geração de seu pulverizador autônomo (dispensa operador) para citros. Ainda em 2020, a empresa apresentou o Ecossistema Digital, com uma série de serviços. Já em março de 2021, anunciou a construção de uma nova fábrica em Pompeia, para suprir a demanda crescente por maquinário.

Para 2021, a expectativa do executivo é de que o faturamento cresça outros 20%. “O ano de 2020 foi fantástico, e este ano será bom também, já saindo de uma base grande.” A nova área de negócios ainda deve ter peso marginal nos negócios, mas isso deve mudar no médio prazo. “Estamos no comecinho, mas queremos que em três anos a Jacto Next tenha um peso importante para a empresa”, afirmou.

