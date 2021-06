Jacquin detona delivery do McDonald’s: ‘Sanduíche frio e sorvete derretido’

O chef Erick Jacquin não ficou nada feliz com o seu pedido no McDonald’s. O jurado do “Masterchef” pediu um lanche durante o fim de semana e detonou a comida em suas redes sociais.

“Acabei de fazer um pedido para entregar na minha casa desse lugar que é muito conhecido, o fastfood mais conhecido do mundo. Chegou o sanduíche colado com o sorvete: sanduíche frio e sorvete derretido”, relatou o chef.

Na sequência, ele diz não gostar de hambúrguer frio e nem de sorvete derretido. “Senão, pegava um milk-shake”.

Ao fim do relato gravado, Jacquin larga a embalagem que segurava na mão e solta: “eles são péssimos”. Os seguidores, impressionados tanto com o fato de Jacquin comer McDonald’s quanto com a “tragédia”, logo relacionaram o “exposed” com outras histórias e frases do chef.

“Pesadelo na Cozinha com o Mc urgente”, sugeriu uma mulher. “Vergonha da profissión”, comentou outra. Um homem mandou a real: “se para vocês eles mandam assim, imagina pra gente, meros mortais”. “Ouvi dizer que o dono do Pé de Fava está trabalhando nessa unidade”, brinca outro, relembrando um dos restaurantes do programa de Jacquin.

