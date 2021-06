Jacob Zuma, ex-presidente da África do Sul, é condenado à prisão

JOHANESBURGO, 29 JUN (ANSA) – O ex-presidente da África do Sul Jacob Zuma, 79 anos, foi condenado nesta terça-feira (29) a 15 meses de prisão por desacato à Justiça após se negar a comparecer a uma sessão da comissão que investiga a corrupção em seu antigo governo no início do ano.

“O Tribunal Constitucional pode concluir apenas que Zuma é culpado por desacato. Não resta outra opção a não ser enviá-lo para a prisão para que, com isso, seja enviada uma mensagem clara, de que o direito e a Justiça devem prevalecer. Esse tipo de relutância e desafio político devem ser combatidos”, disse em sua sentença a juíza Sisi Khampepe.

Em fevereiro deste ano, Zuma não compareceu a uma audiência que faz parte de um inquérito que apura denúncias de corrupção entre os anos de 2009 e 2018, período em que o então presidente estava no poder.

Até hoje, o político não colaborou com o inquérito em nenhum momento e há diversas acusações contra o próprio Zuma e membros de seu governo. Entre elas, um favorecimento extremo para que os empresários e irmãos Ajay, Atul e Rajesh Gupta usassem dinheiro estatal e afetassem diversas políticas públicas. Os três negam as acusações, mas fugiram da África do Sul.

Agora, Khampepe determinou que o ex-presidente tem cinco dias para se apresentar à Polícia para ser encaminhado a um presídio.

Em entrevista à emissora local “ENCA”, um representante de Zuma disse que ele se manifestará através de nota oficial. (ANSA).

