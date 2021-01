Jack Ma reaparece após dois meses, e ações do Alibaba disparam

O bilionário chinês Jack Ma, fundador da gigante Alibaba, reapareceu em público após mais de dois meses de ausência, encerrando as especulações sobre sua situação e fazendo as ações da empresa dispararem.

Meios de comunicação chineses especializados no setor financeiro divulgaram nesta quarta-feira (20) um vídeo em que Ma aparece fazendo um discurso para parabenizar professores de áreas rurais, como parte de uma cerimônia de premiação organizada por sua fundação.

Após a divulgação do vídeo, as ações do Alibaba fecharam em alta de 8,52% na bolsa de valores de Hong Kong.

O carismático fundador do gigante do comércio pela Internet sumiu do radar no final de outubro passado, após criticar publicamente as autoridades reguladoras financeiras chinesas.

Este gesto inusitado contra o regime comunista lhe custou uma intimação por parte das autoridades, que frustraram no último minuto a Oferta Pública Inicial (IPO) de sua empresa. Com ela, Jack Ma pretendia fazer sua fortuna superar os US$ 70 bilhões.

No final de dezembro, a Administração Estatal de Regulação de Mercado da China voltou a sacudir o mundo empresarial chinês, onde o Alibaba e seu fundador simbolizam o sucesso do comércio eletrônico, ao anunciar que esse gigante da Internet seria investigado por “práticas suspeitas de monopólio”.

Em seu discurso divulgado nesta quarta-feira (20), Jack Ma elogiou os esforços do regime comunista para erradicar a pobreza extrema, um projeto capital do presidente Xi Jinping.

O bilionário disse estar “mais determinado do que nunca a ajudar na educação e no bem público”, segundo declarações publicadas pelo site de informações Tianmu News.

“A China (…) entrou em uma nova fase de desenvolvimento e está progredindo em direção à prosperidade comum”, comemorou Ma, um dos homens mais ricos de seu país.

A Fundação Jack Ma, voltada para o apoio à educação, confirmou que seu criador, um ex-professor de inglês, participou do evento on-line com professores que atuam em zonas rurais.

Aos 56 anos, Ma se retirou oficialmente de seu grupo após sua aposentadoria em 2019. Ele mantém, no entanto, uma influência inegável no Alibaba e no Ant Group por meio do portfólio de ações que possui.

Os poderes públicos estão preocupados com o poder dos grupos de tecnologia e, mais particularmente, com as incursões no setor de crédito on-line, onde evitam as regras de prudência que os bancos públicos têm de respeitar.

