Jack Draper vence Tomas Machac e vai às quartas do US Open

O jovem Jack Draper se tornou o primeiro tenista britânico a avançar às quartas de final do US Open desde Andy Murray em 2016, ao vencer o tcheco Thomas Machac nesta segunda-feira (2).

Draper, número 25 no ranking da ATP, fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-1 e 6-2, em uma hora e 42 minutos na quadra Louis Armstrong.

“Hoje eu estava em um nível decente e ele [Machac] jogou em um nível um pouco abaixo”, disse o britânico. “Perdi nesta rodada no ano passado e é incrível fazer melhor agora”.

Aos 22 anos, Draper tenta seguir os passos do ídolo Andy Murray, campeão do US Open em 2012 e de Wimbledon em 2013 e 2016, que encerrou sua extraordinária carreira nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

“Obviamente sinto falta de Andy”, reconheceu. “Ele é uma lenda. Se eu tiver a metade da carreira que ele teve, serei um homem feliz”.

O adversário de Jack Draper nas quartas de final do US Open sairá do duelo entre os australianos Alex de Minaur e Jordan Thompson, que entram em quadra ainda nesta segunda-feira.

