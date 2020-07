Jack Charlton, campeão do mundo com a Inglaterra em 1966, morre aos 85 anos

Jack Charlton, um dos jogadores da seleção de futebol da Inglaterra que venceu a Copa do Mundo de 1966, morreu na sexta-feira aos 85 anos, anunciaram neste sábado sua família e o clube Leeds United.

Charlton, irmão mais velho de Bobby, também campeão do mundo em 1966, integrou a grande equipe do Leeds United, treinada por Don Revie, que venceu a Liga Inglesa em 1969 e a FA Cup em 1972.

“O Leeds United ficou profundamente entristecido ao receber a notícia de que a lenda do clube, Jack Charlton, morreu durante a noite passada aos 85 anos, após uma longa doença”, afirma um comunicado.

“Charlton estabeleceu o recorde de 773 partidas pelo Leeds United durante um período de 23 anos como jogador e se tornou um dos melhores zagueiros de todos os tempos”, completa a nota.

Charlton, que disputou 35 partidas pela seleção da Inglaterra, fez 96 gols com o uniforme do Leeds, o nono maior artilheiro da história do clube do norte da Inglaterra.

O mais velho dos irmãos Charlton também teve uma brilhante carreira como técnico da seleção da Irlanda. Ele passou a ser chamado de ‘Saint Jack’ por comandar a equipe até a fase de quartas de final da Copa do Mundo da Itália-1990.

As conquistas obtidas durante o período como técnico da Irlanda, entre 1986 e 1996, resultaram na concessão da nacionalidade deste país quando deixou o cargo.

“Jack morreu na sexta-feira, 10 de julho, aos 85 anos. Estava em casa, em Northumberland, com os entes queridos a seu lado”, afirmou a família em um comunicado.

“Assim como era amigo de muitas pessoas, era um adorável marido, pai, avô e bisavô”, completa o texto.

“É difícil expressar o orgulho que temos da extraordinária vida que ele teve e do prazer que levou a muitas pessoas em diferentes países e em toda trajetória de vida”, destaca a família

Charlton foi o terceiro integrante da equipe do Leeds United comandada por Revie que morreu este ano, depois de Norman Hunter e Trevor Cherry.

A equipe de seu irmão Bobby, o Manchester United, também homenageou o lendário Jack Charlton.

“Ficamos tristes ao saber da morte de Jack Charlton, irmão de Sir Bobby e membro da seleção inglesa campeã do mundo em 1966”, afirmou o United.

John Aldridge, ex-jogador do Liverpool e da seleção irlandesa, afirmou que Jack Charlton foi o “melhor técnico para o qual jogou’.

