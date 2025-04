Jack Black surpreende público com aparição surpresa em sessão de ‘Um Filme Minecraft’

Jack Black surpreendeu o público de uma sessão de Um Filme Minecraft nos Estados Unidos ao surgir no cinema, no fim de semana. Em tom divertido, o ator apareceu antes da exibição para imitar um aviso dos donos da sala e fazer um pedido direto aos fãs: “Nada de jogar pipoca! E absolutamente nenhum chicken jockey!”, gritou, arrancando risadas da plateia. A frase faz referência a uma das falas do seu personagem, Steve, que viralizou entre os fãs e passou a ser repetida em peso nas salas.

A presença de Black gerou euforia e muitos aplausos. Em seguida, ele revelou sua identidade e brincou com mais uma fala icônica do filme: “Oh yeah! Eu sou o Steve. Estão prontos para o rock? Senhoras e senhores, aproveitem Um Filme Minecraft! Pode rodar o projetor!”. A cena foi registrada por fãs e compartilhada nas redes sociais.

Desde o lançamento, Um Filme Minecraft tem provocado reações intensas nas salas de cinema. Vídeos viralizaram mostrando plateias gritando, aplaudindo e até arremessando pipoca durante cenas específicas. Em alguns lugares, os momentos mais esperados incluem falas como “chicken jockey” e “eu sou o Steve”, levando o público à empolgação.

A situação chegou a preocupar alguns cinemas. A rede britânica Cineworld, por exemplo, emitiu um comunicado alertando sobre comportamentos considerados “antissociais”, como gritos, aplausos excessivos e outras atitudes que atrapalhem a experiência dos demais. O aviso incluía a possibilidade de remoção da sessão sem reembolso.

O longa, que estreou nos cinemas brasileiros em março, já se tornou um fenômeno de bilheteria e arrecadou US$ 313 milhões em seu primeiro fim de semana no mundo, tornando-se a maior estreia global para uma adaptação de videogame. Inspirado no popular jogo da Mojang Studios, o elenco traz ainda Jason Momoa, Danielle Brooks, Emma Myers e Sebastian Hansen.