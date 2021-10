Jacarezinho: Policial atirou à queima-roupa em homem desarmado, diz MP

Um laudo independente de um perito do Ministério Público do Rio de Janeiro aponta que um homem morte pela polícia na Favela do Jacarezinho foi atingido por um tiro à queima-roupa. Ele foi morto durante a Operação Exceptis, que matou 28 pessoas, em 6 de maio deste ano. As informações são do UOL.

No último sábado (16), dois agentes da Polícia Civil se tornaram réus por conta do homicídio. A força-tarefa do MP-RJ denunciou na semana passadas os policiais civis Douglas de Lucena Peixoto Siqueira e Anderson Silveira Pereira.

Lucena responde por homicídio qualificado e fraude processual, e Pereira, por fraude processual. Os dois são da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), uma força de elite da Polícia Civil.

A defesa dos policiais diz que eles agiram em legítima defesa, mas o exame do local e depoimentos de moradores da casa onde foi morto Omar Pereira da Silva, jovem negro de 21 anos morto pelos policiais, dizem que ele estava ferido e desarmado quando foi baleado.

Omar foi baleado no pé durante uma troca de tiros com os policiais da Core e acabou se escondendo na casa, onde acabou encurralado no quarto de uma menina de 9 anos, local em que foi morto pelos policiais.

