Jacaré surpreende tratadora e sai de tanque para buscar comida

O zoológico The Reptile Zoo, na Califórnia (EUA), publicou um vídeo curioso nas redes sociais. As imagens mostram um jacaré pulando para fora do tanque no momento em que a tratadora foi dar comida para ele.

A tratadora chama-se Juliette e abre o vidro do tanque para levar comida aos jacarés. “Vocês estão prontos? Trouxe alguns pedaços grandes de frango para vocês”.

Um dos jacarés, chamado de Darth Gator, não quis esperar e pulou para buscar a comida. Ele caiu no chão, mas ficou bem e conseguiu comer. Juliette deu risada e continuou alimentando os animais.

O grande problema foi recolocar o jacaré no tanque, por causa do peso. O pai dela, que também é dono do zoológico, teve que ajudar. Mas eles só conseguiram na 2ª tentativa, com muito sufoco.

