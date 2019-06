Jacaré é visto com faca cravada na cabeça nos EUA

Um jacaré norte-americano (Alligator) foi visto esta semana nadando em um lago com uma faca cravada na cabeça em Houston (EUA). As informações são da emissora KTRK, afiliada da rede ABC.

“Sinto que alguém fez isso de propósito”, disse Erin Weaver que compartilhou as imagens do réptil nas redes sociais. O registro preocupou os moradores do local.

A Texas Parks and Wildlife, departamento responsável por cuidar da vida selvagem, disse que vai enviar um agente para verificar o estado de saúde do animal.