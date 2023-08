Jabeur sofre, mas vence colombiana Osorio e avança no US Open

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/08/2023 - 15:15 Compartilhe

Lutando contra aparentes problemas respiratórios, a tunisiana Ons Jabeur, número 5 do mundo, sofreu para vencer a colombiana Camila Osorio nesta terça-feira (29), na primeira rodada do US Open.

Jabeur fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 7-6 (7/4), em duas horas na quadra Louis Armstrong em Flushing Meadows (Nova York).

A tunisiana, vice-campeã de três dos últimos cinco torneios de Grand Slam, teve que receber atendimento médico no primeiro set por uma forte tosse, que afetou seu desempenho até o final do duelo.

“Não foi um jogo fácil, ela joga incrivelmente e eu não me senti bem hoje”, reconheceu Jabeur após a partida.

Osorio “é uma grande pessoa e me perguntou se eu estava bem. Eu disse que não e ela respondeu que eu era uma guerreira. Pedi desculpas por pedir um médico na quadra”, disse a tunisiana.

Na próxima fase, Jabeur vai enfrentar a tcheca Linda Noskova, de 18 anos, que eliminou a americana Madison Brengle por 6-2 e 6-1 em apenas 52 minutos.

