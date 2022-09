Jabeur bate Tomljanovic e se torna a primeira africana na semifinal do US Open

Estadão Conteúdo 06/09/2022 - 22:46 Compartilhe

A tunisiana Ons Jabeur tornou-se a primeira africana a garantir vaga na semifinal do US Open, nesta terça-feira, ao derrotar a australiana Ajla Tomljanovic por 6/4 e 7/6 (7/4) em 1h40 de jogo.







Atual número 5 do mundo, Jabeur, de 28 anos, foi finalista em Wimbledon e poderá terminar a semana em segundo lugar no ranking, dependendo dos resultados do último Grand Slam do ano. Ajla Tomljanovic deixa o torneio, após ter vencido a veterana Serena Williams na terceira rodada.

A adversária de Jabeur na disputa por uma vaga na final será a francesa Caroline Garcia, que eliminou a norte-americana Coco Gauff, em dois sets, com parciais de 6/3 e 6/4 em 1h35 de partida.

Campeã do WTA 1000 de Cincinnati, Garcia, de 28 anos, somou a 13ª vitória consecutiva e continua sua tentativa de retornar a ocupar uma vaga entre as dez principais jogadoras do mundo. Ela ocupa atualmente o 17º posto, mas já chegou a ser a número 4.