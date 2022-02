‘Já nem gosto tanto de banho’, declara Viih Tube após cano do prédio estourar

Viih Tube relembrou os tempos de Big Brother Brasil 21 nesta quarta-feira (02). A influenciadora digital contou aos seguidores do Instagram que um cano estourou em seu prédio, fazendo com que ela saísse correndo para tomar banho enquanto ainda há água. Viih virou meme no reality por ser uma das participantes que menos tomava banho na casa.

“Gente acabaram de interfonar aqui que estourou um cano, vou tomar banho correndo. Gente eu já nem gosto tanto de banho e aí vou ter que tomar correndo aqui, meu Deus”, explicou ela, que está cheia de compromissos pessoais e profissionais. “Hoje está uma loucura, saio daqui (São Paulo) e vou direto para Indaiatuba, depois vou para balada, depois pro aeroporto, que tenho Fátima Bernardes amanhã”, explucou.

