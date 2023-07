‘Já namorei mulher algumas vezes’, diz Titi Müller após repercussão de foto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2023 - 10:58 Compartilhe

A apresentadora Titi Müller comentou nesta segunda-feira, 3, sobre a repercussão da foto em que oficializa o namoro com a profissional de relações públicas Lívia Lobato. O momento foi divulgado como sendo a primeira vez que Müller revelasse a bissexualidade, mas ela nega.

“Já namorei mulher algumas vezes. Falo nos stories. Para mim, [a foto] era mais um dia na vida. E a gente está tão na bolha que eu pensei: ‘uma mulher beijando uma mulher, falando que está feliz e está tudo certo’”, disse em entrevista ao Balzacs Podcast.

Titi afirmou ainda que nem a foto foi uma novidade e que já publicou antes imagens beijando mulheres. Usou inclusive como exemplo a amiga desde os tempos de MTV e apresentadora, MariMoon, com quem conta que já ficou também. “A gente já se pegou”, disse.

Apesar disso e de comentar que sempre foi muito aberta sobre a própria orientação sexual, explicou por que não tornou público outro relacionamento “um pouco mais longo” que já teve. E que não durou mais porque a namorada se mudou de país, para Los Angeles, nos EUA.

“Foi um relacionamento que eu não postei porque ela uma pessoa absolutamente, ainda é na verdade, ‘panicada’ com qualquer possibilidade de exposição”, conta.

De acordo com ela, nem no Instagram a ex faz muitas postagens mostrando o rosto e que prefere um perfil mais discreto, com ‘fotos de paisagens, café e cachorro’.

Ela lembrou que já falava sobre a sexualidade ainda quando comandava o Acesso MTV, na MTV Brasil, onde teria sido o primeiro lugar em que revelou ser bissexual. E refletiu que a aparencia de heterossexualidade percebida pelas pessoas deve vir dos relacionamentos públicos que teve com homens.

A apresentadora foi casada com o músico da banda Scalene, Tomás Bertoni, entre 2019 e 2021. Eles têm um filho, Benjamin, de três anos. A separação do casal foi conturbada e Müller chegou a ser proibida judicialmente de falar do ex-marido. Decisão que foi revogada depois.

Embora o assunto tenha levantado polêmica, Müller comemora o retorno positivo, dizendo que muita gente apareceu nos comentários da postagem falando coisas legais. “Isso foi o mais massa. O quanto ‘love wins’ [o amor vence] no final das contas”, disse.

