Já fechado com o Botafogo, Marlon Freitas comenta como foi encarar o clube

Parceria Lance & IstoÉ 14/08/2022 - 0:18 Compartilhe

Marlon Freitas passou por uma situação um tanto quanto diferente na noite deste sábado: o volante do Atlético-GO enfrentou o Botafogo, clube que já está acertado para 2023. O camisa 8 foi titular do Dragão no empate sem gols no Estádio Nilton Santos em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Gatito Fernández se isola como segundo estrangeiro com mais jogos na história do Botafogo



Após o jogo, o jogador de 28 anos comentou sobre a sensação de enfrentar o futuro clube. Veja no vídeo acima!

– Uma situação um pouco estranha (risos). Mas sempre deixei claro que meu foco é o Atlético. Todo mundo sabe que estou acertado com o Botafogo para o próximo ano, mas enquanto estiver no Atlético vou me doar 100%, mas no ano que vem aí sim vou me doar 100% pelo Botafogo – afirmou.

O Botafogo volta aos gramados no próximo domingo para enfrentar o Juventude, às 11h, no Alfredo Jaconi.

E MAIS:

(Foto: Alan Deyvid-ACG)

E MAIS: