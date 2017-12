‘Já estou de volta ao trabalho, com toda disposição’, diz Temer no Twitter

O presidente da República, Michel Temer, disse, no início da tarde desta sexta-feira, 15, que retoma o trabalho hoje “com toda disposição”. O peemedebista recebeu alta hospitalar pela manhã em São Paulo, depois de permanecer desde quarta-feira (13) internado no Hospital Sírio Libanês, onde foi submetido a cirurgia por complicações urológicas.

“Já estou de volta ao trabalho, com toda disposição. Hoje, às 15h, dou posse ao deputado Carlos Marun como ministro-chefe da Secretaria de Governo”, escreveu o presidente em sua conta oficial no Twitter. Adiada duas vezes, a posse do deputado Carlos Muran (PMDB-MS) como ministro de Governo ocorrerá no Palácio do Planalto, em Brasília.