Comprimido que promete eliminar o câncer começa a ser testado em humanos

A pesquisa já dura muitos anos, mas parece estar, finalmente, chegando a bom ponto. Agora, este medicamento que elimina o câncer está sendo testada em humanos.

Conhecido como AOH1996, o medicamento tem como alvo uma variante cancerígena de uma proteína denominada “antígeno nuclear das células em proliferação” (em inglês, PCNA). Na sua forma mutada, o PCNA é “fundamental” na replicação do DNA e na reparação de todos os “tumores em expansão”.

O AOH1996 está sendo trabalhado pela City of Hope, uma das maiores organizações americanas de pesquisa e tratamento do câncer.

“A PCNA é como um terminal de uma grande companhia aérea que contém várias portas de embarque de aviões. Os dados sugerem que a PCNA é alterada de forma única nas células cancerígenas e este fato nos permitiu conceber um medicamento que visa apenas a forma da PCNA nas células cancerígenas”, explicou a professora Linda Malkas, que tem desenvolvido o medicamento.

“O nosso remédio contra o câncer é como uma tempestade de neve que fecha um terminal de uma companhia aérea importante, encerrando todos os voos de entrada e saída apenas nos aviões que transportam células cancerígenas”, completou a professora.

De forma mais simples, o novo medicamento contra o câncer está sendo desenvolvido há 20 anos e está, atualmente, em fase de pesquisa pré-clínica nos Estados Unidos. O comprimido demonstrou ser eficaz no tratamento de células derivadas de câncer da mama, da próstata, do cérebro, do ovário, do colo do útero, da pele e do pulmão.

Segundo o Sky News, em pesquisas iniciais, o novo medicamento eliminar tumores sólidos, deixando as células saudáveis inalteradas.

