‘Já dei muito por educação’, diz Luana Piovani sobre sexo, em live

A atriz Luana Piovani participou nesta quarta-feira (27) de uma live no Instagram com Regina Navarro, psicanalista e colunista do Universa, do UOL. Durante o bate papo elas falaram sobre sexo e artista contou detalhes de alguns de seus casos.

“Já dei muito por educação, [pensando] ‘coitado do cara, ele está aqui alucinado, vou dizer que foi um equívoco, bota a roupa?’ Vou dar logo, né?”, contou rindo.

Sobre o sexo no casamento com o ex-marido Pedro Scooby, Piovani afirmou que sentia culpa pela falta de interesse ao longo do casamento de oito anos. “Já tive tantas vezes culpa de não ter vontade de transar com a pessoa. Fazendo terapia, você vai vendo que o comportamento é quase matemático: é a lei da oferta e da procura. Se tem muita oferta, você perde o interesse.”