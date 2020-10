Já classificado, Boca vence Caracas e elimina venezuelanos da Libertadores

O já classificado Boca Juniors venceu o venezuelano Caracas por 3 a 0 nesta quinta-feira, em Buenos Aires, em partida válida pela sexta e última rodada do Grupo H da Copa Libertadores.

Os gols do time argentino foram marcados por Lisandro López (27) e Carlos Tevez (34 e 44), confirmando assim a liderança da chave com 14 pontos e a vaga às oitavas do torneio continental.

Já o time da Venezuela terminou em terceiro no grupo (7 pontos), posição que garante participação na segunda fase da Copa Sul-Americana.

Quem acompanha o Boca na próxima etapa do torneio continental é o paraguaio Libertad, que mesmo sendo derrotado em casa por 4 a 2 pelo colombiano Independiente de Medellin, ficou em segundo no grupo com os mesmos 7 pontos que a equipe venezuelana, mas com saldo de gols melhor.

Já o Independiente se despede da Libertadores como lanterna da chave (6 pontos).

— Ficha técnica da partida válida pela 6ª rodada do Grupo H da Copa Libertadores:

Boca Juniors – Caracas FC 3-0 (parcial 3-0)

Estádio: La Bombonera (Buenos Aires)

Árbitro: Christian Ferreyra (URU)

Gols:

Boca Juniors: López (27), Tevez (34, 44)

Cartões amarelos:

Caracas FC: Villanueva (15), Blanco (49)

Equipes:

Boca Juniors: Esteban Andrada – Julio Buffarini (Leonardo Jara 71), Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra – Eduardo Salvio, Guillermo Fernandez, Nicolas Capaldo, Edwin Cardona (Gonzalo Maroni 87) – Franco Soldano (Ramon Abila 57), Carlos Tevez (Agustin Obando 71). T: Miguel Ángel Russo.

Caracas FC: Beycker Velásquez – Luis Fernando Casiani Zuniga (Javier Maldonado 75), Carlos Rivero, Diego Osio (Renne Alejandro Rivas Alezones 70), Rosmel Villanueva – Robert Hernández, Ricardo Andreutti (Saul Guarirapa Briceno 46), Anderson Contreras (Jorge Echeverría 81), Leonardo Flores, Kwaku Bonsu Osei – Alexis Blanco (Rodrigo Febres 75). T: Noel Sanvicente.

str/gfe/lca

Veja também