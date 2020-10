Já classificado às oitavas, Guaraní vence Bolívar pela Libertadores

O paraguaio Guaraní venceu o Bolívar por 3 a 2 nesta quarta-feira, em La Paz, em partida válida pela sexta e última rodada do Grupo B da Copa Libertadores.

Os gols dos visitantes foram marcados por Fernando Fernández (12 minutos), Nicolás Maná (90+2) e José Florentín (90+5) , enquanto Marcos Riquelme (80) e Roberto Domínguez (89) balançaram as redes para o time boliviano.

Com este resultado, equipe paraguaia chegou aos 13 pontos na chave, três a menos que o líder Palmeiras (16), e ambos avançam à próxima fase do torneio continental.

Já o Bolívar termina em terceiro, com 4 unidades, mas com direito à vaga na Copa Sul-Americana, enquanto o argentino Tigre se despede da Libertadores na lanterna do grupo, com apenas 1 ponto conquistado.

gbh/cl/lca

Veja também