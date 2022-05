Já campeão, Real Madrid sofre contra o Cádiz e fica no empate Carlo Ancelotti escala time misto para cumprir tabela, e time oscila, mas Rodrygo se destaca em jogada para Mariano Díaz abrir placar. Goleiro Lunin deixa boa impressão





Campeão espanhol por antecipação, o Real Madrid entrou em campo neste domingo para cumprir tabela e, em ritmo lento, arrancou um empate com o Cádiz por 1 a 1, no Estádio Nuevo Mirandilla, pela penúltima rodada da La Liga.

Astros como Benzema, Vini Jr e Courtois foram poupados pelo técnico Carlo Ancelotti. Dentre os titulares esclados, estiveram Rodrygo, Militão, Kroos e Casemiro. O jovem goleiro Lunin ganhou oportunidade e fez grandes defesas e ainda agarrou um pênalti no segundo tempo.

Mariano Díaz abriu o placar aos quatro minutos do primeiro tempo, após uma grande jogada de Rodrygo. O brasileiro recebeu a bola no lado esquerdo, deixou quatro marcadores para trás e deixou o atacante na cara do gol. O meia Sobrino empatou para o Cádiz, aos 36.

O campeão espanhol chega aos 85 pontos na liderança, enquanto o Cádiz, com 36 pontos, ocupa a 17ª colocação, empatado com o Mallorca, na zona de rebaixamento.

Na última rodada, no próximo domingo, o Real Madrid enfrenta o Betis, no Santiago Bernabéu. No mesmo dia, o Cádiz encara o Alavés, no Estádio Mendizorroza.

