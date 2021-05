Já? Após empate, Alberto Valentim deixa o comando do Cuiabá

NOTA OFICIAL

O Cuiabá comunica a saída do treinador Alberto Valentim e seus auxiliares do comando do Cuiabá, após o empate em 2 a 2 com o Juventude, na estreia da Série A. A Diretoria agradece o técnico pelos serviços prestados e deseja boa sorte no decorrer da carreira. pic.twitter.com/s00Hbz26xk

— Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) May 30, 2021